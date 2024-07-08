مركز علاج القدم السكرية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ "3" مراجعين من البتر

بفضل من الله نجح مركز علاج القدم السكرية، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ عدد من مرضى "القدم السكرية" الذين تقرر بتر أقدامهم في مستشفيات أخرى، ومن تلك الحالات مراجع رياضي سابق وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وامرأة سبعينية وأخرى ثلاثينية، وجميعهم عانوا من حالات جروح والتهابات حادة، ونقص في التروية الدموية للقدم، لكنهم تشافوا إثر الرعاية الطبية الحثيثة عالية الجودة التي حظوا بها في المركز، المعلن عن تشغيله مؤخراً، في إطار خطط المستشفى للتوسع في التخصصات الدقيقة، ولتأمين خدمات صحية وفقاً لأعلى معايير الجودة للمراجعين الذين يعانون من الجروح المزمنة والقدم السكرية، ومنع الإصابة بها والتحكم فيها وعلاج الالتهابات المرافقة لها، إضافة لمختلف المضاعفات المتعلقة بمشاكل القدم السكرية واختصار الوقت في علاجها.