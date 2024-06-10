مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في موسم الحج بمراكز طبية ونقاط اسعافية

وتهدف المجموعة من خلال هذه المبادرة، المساهمة في الجهود التي تبذلها المملكة، ممثلةً في قياداتها والدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الصحة، وجميع القطاعات وأفراد المجتمع لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وضمان حصولهم على كافة الاحتياجات والخدمات والتسهيلات، التي تمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة وسهولة ويسر، ومن بين أهم تلك الخدمات، الرعاية الصحية عالية الجودة. كما أن خطوة المشاركة هذه تأتي أيضاً للمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاح هذه الشعيرة الدينية الكبيرة، وكذلك إخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم وإدارة واحدة من أضخم التجمعات البشرية، خاصة بعد النقلة الكبيرة التي أحدثتها رؤية 2030 في مختلف الخدمـات المقدمـة لحجـاج بيت الله الحرام، والزيادة الكبيرة التي أحدثتها برامجها ومبادراتها في عدد الحجاج والمعتمرين.