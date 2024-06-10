مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في موسم الحج بمراكز طبية ونقاط اسعافية

تُشارك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، في موسم حج هذا العام 1445هـ، عبر مراكز طبية في مواقع مختلفة من المشاعر المقدسة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته مشاركاتها في الأعوام السابقة.
وأعربت المجموعة عن فخرها واعتزازها بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أنها وظفت خبراتها وإمكانياتها لتوفير تغطية طبية متميزة على مدار الساعة لخدمة الحجاج، من خلال مراكز طبية عالية التجهيز، وعبر نقاط إسعافية، لتقديم الخدمات الطبية الطارئة. حيث يعمل فيها طواقم طبية متكاملة يقودها أكفأ الاستشاريين في طب الطوارئ، مع تزويد هذه المراكز بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، التي تحقق سرعة التدخل الطبي، ودقة تشخيص الأمراض، وصولاً إلى مرحلة تقديم العلاج.
وتهدف المجموعة من خلال هذه المبادرة، المساهمة في الجهود التي تبذلها المملكة، ممثلةً في قياداتها والدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الصحة، وجميع القطاعات وأفراد المجتمع لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وضمان حصولهم على كافة الاحتياجات والخدمات والتسهيلات، التي تمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة وسهولة ويسر، ومن بين أهم تلك الخدمات، الرعاية الصحية عالية الجودة. كما أن خطوة المشاركة هذه تأتي أيضاً للمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاح هذه الشعيرة الدينية الكبيرة، وكذلك إخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم وإدارة واحدة من أضخم التجمعات البشرية، خاصة بعد النقلة الكبيرة التي أحدثتها رؤية 2030 في مختلف الخدمـات المقدمـة لحجـاج بيت الله الحرام، والزيادة الكبيرة التي أحدثتها برامجها ومبادراتها في عدد الحجاج والمعتمرين.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اكتسبت خبرات كبيرة، في تقديم الرعاية الطبية الميدانية، للتجمعات البشرية من خلال مساهماتها الناجحة في الكثير من الفعاليات المتنوعة. التي تستقطب أعداداً كبيرة من الناس، وذلك بفضل إمكانياتها الكبيرة سواءً في جانب الكفاءات الطبية أو التجهيزات المتقدمة.