"تعليم الرياض" تحصد ذهبيتين و3 فضيات بالأولمبياد الخليجي للعلوم

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية في منافسات الأولمبياد الخليجي للعلوم.
وفاز الطالب فارس بن عبدالرحمن الغامدي، بالميدالية الذهبية للفيزياء، وفازت الطالبة رند بنت الحسن عوضة، بالميدالية الذهبية في منافسات الكيمياء.
فيما حقق الطالب حسين بن حبيب الصالح، الميدالية الفضية في منافسات الفيزياء، والطالب علي أحمد باوزير الميدالية الفضية في الكيمياء، في حين حصد الطالب أحمد بن سعد الشهري، الميدالية الفضية في الرياضيات.
وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، التهنئة للطلبة الفائزين ولأسرهم ومعلميهم ومدارسهم.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني يُضاف إلى الإنجازات المتوالية لتعليم الرياض في المشاركات الإقليمية والدولية.