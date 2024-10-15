"تعليم الرياض" تحصد ذهبيتين و3 فضيات بالأولمبياد الخليجي للعلوم

فيما حقق الطالب حسين بن حبيب الصالح، الميدالية الفضية في منافسات الفيزياء، والطالب علي أحمد باوزير الميدالية الفضية في الكيمياء، في حين حصد الطالب أحمد بن سعد الشهري، الميدالية الفضية في الرياضيات.