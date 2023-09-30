بعد غد.. "مركز الحوار الوطني" يعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة ‎لجائزته

وشهدت الجائزةُ منذ فتح باب الترشح لدورتها الثالثة، تسجيلَ عدد كبير ومتزايد من الراغبين في الترشح مقارنة بالدورتين السابقتين في مختلف فروعها التي توزّعت على 4 فروع رئيسة؛ خصص الأول للمؤسسات الحكومية التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، فيما خصّص الثاني لمؤسسات القطاع الخاص التي دعمت أو نفذت برامج كان لها أثر مجتمعي في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، والفرع الثالث لمؤسسات المجتمع المدني، بينما تُمنح الجائزة في فرعها الرابع للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها مواطنون ملهمون، وأسهموا من خلالها بشكل فاعل في تعزيز القيم الإيجابية.