بعد غد.. "مركز الحوار الوطني" يعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة ‎لجائزته

يعتزم مركزُ الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيمَ لقاء إعلامي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز "جائزة الحوار الوطني" في دورتها الثالثة، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، ونائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام المختلفة، يوم الاثنين 17 ربيع الأول 1445هـ الموافق 2 أكتوبر 2023م، بمقره في الرياض.
وشهدت الجائزةُ منذ فتح باب الترشح لدورتها الثالثة، تسجيلَ عدد كبير ومتزايد من الراغبين في الترشح مقارنة بالدورتين السابقتين في مختلف فروعها التي توزّعت على 4 فروع رئيسة؛ خصص الأول للمؤسسات الحكومية التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، فيما خصّص الثاني لمؤسسات القطاع الخاص التي دعمت أو نفذت برامج كان لها أثر مجتمعي في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، والفرع الثالث لمؤسسات المجتمع المدني، بينما تُمنح الجائزة في فرعها الرابع للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها مواطنون ملهمون، وأسهموا من خلالها بشكل فاعل في تعزيز القيم الإيجابية.
وخصّص المركزُ عددًا من الجوائز المالية والعينية، سيتم منحها للفائزين في فرع الجائزة من المجتمع المدني والأفراد خلال الحفل الذي سيقيمه المركز قريبًا لتكريمهم.
وتعدُّ جائزة الحوار الوطني إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش، والتلاحم، والحوار الحضاري، وهي تأتي ضمن اثنتَين وأربعين مبادرة نوعية نفذها المركز لتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع المجالات؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر.