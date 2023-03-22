الموارد البشرية تختتم مبادرة "تطوع بخبرتك" في ملتقى "بيبان 23"

جدير بالذكر أن المبادرة لاقت إقبالًا وحضورًا كبيرًا؛ إذ وصل عدد الحضور المستفيدين خلال أيام المبادرة إلى أكثر من (300) مستفيد من رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى مدار خمسة أيام قدّم المتطوعون من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء أكثر من (200) ساعة تطوعية، تمثلت في جلسات استشارة فردية في أكثر من 20 مجالًا متنوعًا ومرتبطًا بريادة الأعمال.