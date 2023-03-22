الموارد البشرية تختتم مبادرة "تطوع بخبرتك" في ملتقى "بيبان 23"

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في الإدارة العامة للعمل التطوعي- النسخة الثالثة من مبادرة "تطوع بخبرتك"، المقامة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى "بيبان 23"، والتي عُقدت في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 حتى 13 من شهر مارس الجاري.
شارك في هذه النسخة الدكتور "عبدالله أبو ثنين" نائب الوزير لقطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مسؤولًا من أصحاب السعادة وقيادات مختلف القطاعات المتطوعين بتقديم الاستشارات الفردية في مختلف المجالات المتعلقة بريادة الأعمال.
تأتي النسخة الثالثة من مبادرة "تطوع بخبرتك" ضمن ممارسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي وتعميق آثاره؛ بما ينعكس على الوطن والمواطنين بعظيم النفع والفائدة، وفي سبيل تفعيل العمل التطوعي الاحترافي في كل مجال هام؛ وجهت النسخة الثالثة من المبادرة نحو ريادة الأعمال وإرشاد رواد الأعمال من أصحاب الأعمال القائمة، أو الراغبين في بدء عمل ريادي جديد.
جدير بالذكر أن المبادرة لاقت إقبالًا وحضورًا كبيرًا؛ إذ وصل عدد الحضور المستفيدين خلال أيام المبادرة إلى أكثر من (300) مستفيد من رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى مدار خمسة أيام قدّم المتطوعون من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء أكثر من (200) ساعة تطوعية، تمثلت في جلسات استشارة فردية في أكثر من 20 مجالًا متنوعًا ومرتبطًا بريادة الأعمال.