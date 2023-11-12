أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة مع أمير الرياض: الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود.