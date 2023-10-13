"المديرس" يشكر "البنيان" على تكليفه نائباً لرئيس جمعية الكشافة

ولفت رئيس الجمعية، إلى أهمية الاستمرار في النجاحات التي تحققت للجمعية خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة، ببناء عالم أفضل من خلال منظومة قيم تعتمد على المبادئ والقانون والطريقة الكشفية كي يعتمد الكشافون على أنفسهم كـأفراد لهم دور في بناء وخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق رؤية الجمعية من أن تصبح الكشفية بيئة شبابية جاذبة ورائدة تستوعب طاقات الشباب وتلبي احتياجاتهم وتوجّه قدراتهم لخدمة المجتمع وتسهم في تنميته بفكر راشد ومتطور ومستوعب لمتغيرات العصر ومتطلباته ومحافظ على أصالته وانتمائه تحقيقاً لرؤية المملكة ، وصولاً الى رؤية المنظمة الكشفية العالمية من أن تكون الكشافة هي الحركة الشبابية التربوية الرائدة في العالم، والعمل على تمكين 100 مليون شاب ليكونوا مواطنين فاعلين يقومون بإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وحول العالم على أسس القيم المشتركة.