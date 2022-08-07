"دهانات الجزيرة" تُوَسع حضورها في الشرق الأوسط وتفتتح سادس معارضها في العراق

يأتي هذا الافتتاح ليمثل سعي وحرص شركة "دهانات الجزيرة" على التوسع جغرافيًّا في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الصادرات السعودية في المنطقة؛ حيث سيوفر هذا المعرض منتجات الشركة من الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.