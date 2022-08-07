"دهانات الجزيرة" تُوَسع حضورها في الشرق الأوسط وتفتتح سادس معارضها في العراق

افتتحت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معرضها السادس في دولة العراق الشقيقة.
يقع المعرض الجديد في مدينة رانية، شمال شرق إقليم كردستان، ويشهد ازدهارًا ملحوظًا، ويتميز موقع الفرع الجديد بقربه من بلدات أخرى مثل قلعة دزة، ودوكان، وجوارقورزة، وسنكاسار، وحاجياوا؛ حيث سيشكل هذا الفرع رديفًا مهمًّا لتزويد هذه البلدات باحتياجاتها من مواد الدهان والحلول الإنشائية عالية الجودة.
يأتي هذا الافتتاح ليمثل سعي وحرص شركة "دهانات الجزيرة" على التوسع جغرافيًّا في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الصادرات السعودية في المنطقة؛ حيث سيوفر هذا المعرض منتجات الشركة من الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.
وقد حضر الافتتاح عددٌ من كبار المسؤولين في المدينة، وثلة من المهندسين والمقاولين المهتمين بشؤون البناء والعمران.
ويعتبر هذا المعرض سادس معرض تفتتحه شركة "دهانات الجزيرة" في دولة العراق الشقيقة؛ فقد سَبَق لها افتتاح خمسة معارض في كل من: (السليمانية، وجمجمال، وكركوك، والرمادي، والبصرة)، وتستهدف الشركة خلال عام 2022، التوسع أكثر في العراق بافتتاح فروع ومعارض جديدة في ثلاث مدن أخرى.