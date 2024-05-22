"إنسان" تُطلق مشروع "بسمة يتيم" لتمكين الأيتام
أطلقت الجمعيةُ الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم الأربعاء، مشروعَ "بسمة يتيم" لدعم برامج وأنشطة تنمية المهارات العلمية والثقافية والاجتماعية للمستفيدين.
ويتضمّن أيضًا البرامج التربوية والتعليمية والتوعوية والرياضية والإثرائية، وتعزيز قدراتهم بمختلف المناشط والمواهب، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية لتوسيع آفاق الأبناء في المعرفة الاجتماعية من خلال الرحلات والزيارات والمسابقات، وخدمة المجتمع، والعمل التطوعي، والتوعية الصحية والمرورية.
علاوة على الفعاليات الرياضية والألعاب الفردية والجماعية التي تساهم بتعزيز النشاط البدني، وغرس مبدأ المنافسة الصحية، وبثّ روح الحماس بين المشاركين، والرياضات الفكرية لتحفيز قدراتهم الذهنية.
وكذلك تنظيم مناسبات ترفيهية تتضمّن زيارات إلى المدن الترفيهية، وأخرى تستهدف التوعية بالعادات الصحية السليمة وكيفية الوقاية من الأمراض والإلمام بالإسعافات الأولية.
واشتمل المشروع على دعم النشاط الكشفي من خلال تنظيم رحلات للمعسكرات الكشفية لتطوير مهارات كشافة "إنسان"، وكذلك الأنشطة الفنية كالنقش والخط العربي والنحت، إضافة إلى تنفيذ دورات مهنية للأبناء في مختلف المهن.
ويأتي إطلاق مشروع "بسمة يتيم"؛ حرصًا من الجمعية على تقديم برامج قيّمة وذات أثر إيجابي في حياة الأيتام، وتلمُّس احتياجاتهم وتوفير الممكنات لهم؛ لإبراز ما لديهم من قدرات وتنمية مهاراتهم وصقلها، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تساهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم ورسم خارطة طريق لمستقبلهم.
ودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الداعمين والجهات إلى المشاركة في هذا المشروع وتحقيق التكامل والتشارك؛ لتحسين جودة حياة الأيتام بمختلف المسارات؛ وذلك من خلال المساهمة في المشروع بمبلغ وقدره 100 ريال عبر منصة "إنسان" للتبرع ، أو زيارة أحد فروع الجمعية أو إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية.