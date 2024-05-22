"إنسان" تُطلق مشروع "بسمة يتيم" لتمكين الأيتام

ويأتي إطلاق مشروع "بسمة يتيم"؛ حرصًا من الجمعية على تقديم برامج قيّمة وذات أثر إيجابي في حياة الأيتام، وتلمُّس احتياجاتهم وتوفير الممكنات لهم؛ لإبراز ما لديهم من قدرات وتنمية مهاراتهم وصقلها، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تساهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم ورسم خارطة طريق لمستقبلهم.