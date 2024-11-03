خطوة نحو الحفاظ على التنوع الأحيائي.. إطلاق 6 وعول مهددة بالانقراض في منتزه الشكران بالباحة

وأكد أن جهود المركز في العمل على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في موائلها الطبيعية تتم وفقًا لأدق المعايير والممارسات العالمية، حيث يوجد مراكز إكثار تعد في مقدمة المراكز العالمية المتخصصة بإشراف خبراء محليين، وعالميين من أجل استعادة التنوع الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة"، موضحًا أن هذه البرامج تعد إحدى مبادرات "السعودية الخضراء" وهي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.