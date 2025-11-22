"سلام" تؤكد دورها الريادي في دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة 2030

أكدت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دورها المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات اتصالات متقدمة وآمنة، وتعزيز الابتكار في المملكة.
وجاء ذلك خلال مشاركة "سلام" بوصفها Partner FutureNet في مؤتمر "Connected World KSA 2025" الذي انعقد في الرياض يومي 18 و19 نوفمبر الجاري تحت شعار "جسرٌ بين العوالم. وربط الإمكانات"، مؤكدة التزامها ببناء بنية تحتية رقمية متطورة ومرنة ذات سيادة وطنية، تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للاتصال والتقنية.
وقال المهندس أمجد عرب، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في "سلام"، في تصريح خاص لـ"سبق"، إن مشاركة الشركة في المؤتمر تعكس مكانتها بين أهم شركات الاتصالات الوطنية، ودورها في توسيع حضور المملكة الرقمي عبر استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 وضعت هدفًا طموحًا لتصبح السعودية مركزًا عالميًا للاتصال والرقمنة، وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية وآمنة. وأكد أن التحول الرقمي يعتمد أساسًا على شبكات اتصالات عالية الاعتمادية، مشيرًا إلى أن "سلام" تبني اليوم واحدة من أكبر شبكات الألياف الضوئية في المنطقة، تمتد لأكثر من 45 ألف كيلومتر، تربط المدن الكبرى وتصل إلى سبع دول، مما يجعل المملكة محورًا لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح المهندس "عرب" أن هذه الشبكة تشكل "شرايين الاقتصاد الرقمي"، لما توفره من سرعات عالية وتدفق بيانات مستقر يدعم القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والمالية والتطبيقات السحابية.
وأشار "عرب" إلى استثمارات "سلام" في مراكز بيانات الجيل الجديد وأنظمة الكابلات البحرية التي تضيف سعات كبيرة لدعم مزوّدي الخدمات السحابية الضخمة (Hyperscalers)، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، بما يعزز طموح المملكة لتكون مركزًا عالميًا للربط الرقمي.
وخلال المؤتمر، وقّعت "سلام" عدة اتفاقيات في مقدمتها شراكة استراتيجية مع "داتا فولت DataVolt" المتخصصة في تطوير مراكز البيانات الواسعة النطاق، بهدف إطلاق مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل المملكة، وإيجاد حلول مستقبلية لمزوّدي الخدمات السحابية والشركات الكبرى بقدرات عالية وأمان متقدم.
كما وقّعت "سلام" شراكة موسعة مع شركة "EdgeNext" العالمية لتعزيز مبادرة شبكة تسليم المحتوى (CDN)، وإنشاء وتشغيل نقاط CDN محلية في مواقع استراتيجية داخل المملكة، لتوطين المحتوى الدولي وتقليل زمن الوصول وتحسين أداء خدمات البث والألعاب الإلكترونية والتطبيقات المؤسسية.
وأكدت الشركة أن استقطاب كبرى الشركات العالمية يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتطوير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتقديم خدمات اتصالات متقدمة تسهم في دعم الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.