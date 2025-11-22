"سلام" تؤكد دورها الريادي في دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة 2030

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 وضعت هدفًا طموحًا لتصبح السعودية مركزًا عالميًا للاتصال والرقمنة، وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية وآمنة. وأكد أن التحول الرقمي يعتمد أساسًا على شبكات اتصالات عالية الاعتمادية، مشيرًا إلى أن "سلام" تبني اليوم واحدة من أكبر شبكات الألياف الضوئية في المنطقة، تمتد لأكثر من 45 ألف كيلومتر، تربط المدن الكبرى وتصل إلى سبع دول، مما يجعل المملكة محورًا لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.