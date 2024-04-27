"المنتدى الاقتصادي العالمي".. "الإبراهيم": المملكة تسعى إلى تحقيق التوازن في الأمن والاقتصاد بالمنطقة

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم؛ أن المملكة تسعى إلى التوازن في الأمن والاقتصاد بالمنطقة، لافتاً إلى أن المهدّدات البيئية ستتم مناقشتُها في منتدى الاقتصاد العالمي.
وأضاف الإبراهيم؛ خلال كلمته بافتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي أن رؤية السعودية 2030 نموذج للتحوُّل الاقتصادي العالمي ونهدف إلى تذليل التحديات، وإيجاد الحلول في قضايا عدة.
وتابع، نسعى لتعزيز التعاون الدولي الذي أصبح في غاية الأهمية اليوم، خاصة أن المملكة تلعب دوراً محورياً في الاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن التنمية المستدامة ونمو الأنشطة غير النفطية من مرتكزات رؤية السعودية 2030 ولدينا تبادلٌ تجاري ممتد لعقودٍ مع الصين، وحجم التبادل بين البلدين يزداد بوتيرة متسارعة، ومستمرون في الحفاظ على هذه العلاقات.