"المنتدى الاقتصادي العالمي".. "الإبراهيم": المملكة تسعى إلى تحقيق التوازن في الأمن والاقتصاد بالمنطقة

ولفت إلى أن التنمية المستدامة ونمو الأنشطة غير النفطية من مرتكزات رؤية السعودية 2030 ولدينا تبادلٌ تجاري ممتد لعقودٍ مع الصين، وحجم التبادل بين البلدين يزداد بوتيرة متسارعة، ومستمرون في الحفاظ على هذه العلاقات.