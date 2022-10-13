المملكة تستضيف أكبر تجمّع للمتخصصين في الزيوت الأساسية وزيوت التشحيم

وجاء انعقاد المؤتمر في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كل الأصعدة، ونمو الفرص في السوق السعودي، ومكانتها كأكبر دولة منتجة للنفط، مما يجعلها اللاعب الرئيس في سوق الزيوت الأساسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى كون المملكة واحدة من أكبر أسواق الزيوت الأساسية على مستوى العالم.