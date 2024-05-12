احذروا موسم الأضاحي.. "الهفتاء": مدة التحريم بأدوية المواشي قد تمتد إلى 70 يوماً

وأوضح الهفتاء؛ في حديثه لـ"سبق"، أن هناك مَن يقوم بعلاج المواشي ويبيعها في فترة التحريم، وهو يجهل مدة التحريم، وفي الأخير المتضرّر هو المستهلك مع الأسف، لذلك لا بد أن يحذر الجميع من هذا الأمر الذي ينشط -مع الأسف-، خاصة في موسم الأضاحي، بسبب تزاحم المواشي وتخالطها، وتنتج عن ذلك زيادة في العدوى بالأمراض بينها، ويقوم مالكها سواء كان مربياً أو شريطياً بغسلها بمادة الجرة السامّة أو إبر الجرب؛ لقتل الديدان والحشرات، أو حقنها بالمضادات الحيوية، وجميعها لها فترة تحريم تصل إلى 70 يوماً.