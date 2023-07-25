البنك العربي الوطني anb يجدد حصوله على جائزة "التميز في استمرارية الأعمال لعام 2023"

حصل البنك العربي الوطني anb وفي تأكيدٍ جديد على تفوق معاييره المؤسسية، على جائزة "التميز في استمرارية الأعمال في القطاع المالي لعام 2023" من قبل مجلة CIR العالمية المتخصصة في مجال الاستمرارية والتأمين والمخاطر.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز التميز من قبل المجلة والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين عن الجهات المنافسة من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية والشركات التقنية والتجارية حول العالم.
وتم تتويج البنك العربي الوطني anb بهذه الجائزة بناءً على توصيات لجنة المحكمين من نخبة الخبراء والمتخصصين بعد أن أثبت البنك التزامه بتبني أرفع المعايير العالمية في مجال استمرارية الأعمال ضمن قطاع الصناعة المصرفية والمالية، وتطوير الاستراتيجيات ومنهجيات الأعمال التي تكفل جاهزيته لضمان استمرارية العمليات والحفاظ على استدامة عملياته الحيوية وخدمة عملائه والتواصل الفاعل مع الموظفين وأصحاب المصلحة خلال الظروف الاستثنائية وبجودة وكفاءة تامة، دون انقطاعات أو تأثر.
وأعرب عبد الرحمن العنيزان رئيس إدارة استمرارية الأعمال في anb عقب تسلّمه الجائزة ممثلاً عن البنك، عن الاعتزاز بالحصول على هذه الجائزة المميزة والتي تؤكد على كفاءة التدابير التي يتخذها البنك لمواصلة تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع والقدرة على تجاوز التحديات والظروف الطارئة، ما يعكس مرونة وجهود استثنائية نضعها في خدمة احتياجات عملائنا لإثراء تجربتهم مع البنك، وتعزيز مكانته كخيار مصرفي مفضّل وموثوق لديهم.
يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb يعد من الجهات الرائدة على صعيد إستمرارية الأعمال بفضل تطبيقه أفضل الممارسات الاحترافية في هذا المجال. حيث تم اختيار البنك في أعقاب جائحة كورونا لجائزة أفضل " أفضل فريق عمل في استمرارية الأعمال لعام 2020" من قبل مجلة CIR، لما أبداه من عمل جماعي ومسؤولية عالية لضمان استمرارية العمل خلال الجائحة بمرونة وانسيابية، وجائزة "أفضل فريق عمل في استمرارية الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2019 من قبل معهد استمرارية الأعمال BCI في بريطانيا، والجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال لعام 2015، بالإضافة إلى حصول البنك على شهادة ISO-22301 في إدارة استمرارية الأعمال من هيئة المعايير الدولية منذ عام 2014.