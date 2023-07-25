البنك العربي الوطني anb يجدد حصوله على جائزة "التميز في استمرارية الأعمال لعام 2023"

يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb يعد من الجهات الرائدة على صعيد إستمرارية الأعمال بفضل تطبيقه أفضل الممارسات الاحترافية في هذا المجال. حيث تم اختيار البنك في أعقاب جائحة كورونا لجائزة أفضل " أفضل فريق عمل في استمرارية الأعمال لعام 2020" من قبل مجلة CIR، لما أبداه من عمل جماعي ومسؤولية عالية لضمان استمرارية العمل خلال الجائحة بمرونة وانسيابية، وجائزة "أفضل فريق عمل في استمرارية الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2019 من قبل معهد استمرارية الأعمال BCI في بريطانيا، والجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال لعام 2015، بالإضافة إلى حصول البنك على شهادة ISO-22301 في إدارة استمرارية الأعمال من هيئة المعايير الدولية منذ عام 2014.