محليات

مخاوف الانهيارات توقف أعمال إزالة صخرة طريق شميلة بفيفاء ومطالبات بحل بديل

تمنع دخول الصهاريج الكبيرة لنقل المياه وبدأت الأعمال بعد مناشدة عبر "سبق"
صخرة ضخمة تعيق طريق أهالي قرية شميلة ووادي السقف بمحافظة فيفاء
صخرة ضخمة تعيق طريق أهالي قرية شميلة ووادي السقف بمحافظة فيفاء
محمد المواسي

بدأت جهةٌ خدَمية في إزالة صخرة ضخمة تعيق طريق أهالي قرية شميلة ووادي السقف بمحافظة فيفاء شرق منطقة جازان، كانت تمنع دخول الصهاريج الكبيرة الخاصة بنقل المياه؛ مما تسبب في زيادة معاناتهم مع المياه وفق مناشدة سابقة نشرتها "سبق"؛ إلا أن الأهالي أفادوا بتوقف أعمال الإزالة بسبب مخاوف من تضرر من هم بالأسفل.

وقال الأهالي: إن الصخرة في موقعها بسبب انهيارات قبل خمسة أشهر رغم التقدم ببلاغات لإحدى الجهات الخدمية بالمحافظة؛ إلا أنها تغلق البلاغ دون معالجة، إلى أن تمت المناشدة عبر "سبق" وبدأ حل الخلل.. مطالبين بإكمال أعمال الإزالة وفق وسائل حديثة تضمن سلامة الجميع وتمهد الطريق.

جازان
محافظة فيفاء
تساقط الصخور

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