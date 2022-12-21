مخاوف الانهيارات توقف أعمال إزالة صخرة طريق شميلة بفيفاء ومطالبات بحل بديل

بدأت جهةٌ خدَمية في إزالة صخرة ضخمة تعيق طريق أهالي قرية شميلة ووادي السقف بمحافظة فيفاء شرق منطقة جازان، كانت تمنع دخول الصهاريج الكبيرة الخاصة بنقل المياه؛ مما تسبب في زيادة معاناتهم مع المياه وفق مناشدة سابقة نشرتها "سبق"؛ إلا أن الأهالي أفادوا بتوقف أعمال الإزالة بسبب مخاوف من تضرر من هم بالأسفل.