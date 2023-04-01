"الخضيري": قللوا من المعجنات المصنوعة بالسمن النباتي المهدرج.. خيار غير صحي

وأضاف: للمعلومية أيضًا: لا يمكن صناعة بعض المعجنات المقلية لذيذة الطعم إلا بالسمن النباتي المهدرج؛ لذا قلل منها بشدة أو اتركها! فهي خيار غير صحي، قد تسبّب دهونها انسداد شرايين "وبالذات الفطائر والدونات والسينابون والمشلتت وكافة الحلويات الشرقية "كنافة وغيرها"؛ فاختر صحتك وليس الطعم اللذيذ.