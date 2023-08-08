بيع 3 صقور من سلالة سباقات على منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

ويقيم نادي الصقور السعودي 12 ليلة مزاد لبيع نخبة الصقور، تبثُّها مباشرة القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قُبيل إقامة كل ليلة مزاد، ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره يومياً ، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.