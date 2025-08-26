"الأرصاد" ينبّه: 7 مناطق تستعد لاضطرابات جوية وأمطار رعدية حتى مساء الأربعاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة شملت سبع مناطق بالمملكة، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة الغزارة تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، ترافقها رياح نشطة وانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية، مع فرص لتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك ابتداءً من صباح الأربعاء وحتى ساعات المساء.
ففي منطقة الباحة، شملت التنبيهات محافظات الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، إضافة إلى المخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، مع رياح قوية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة مكة المكرمة فقد تنوعت الحالات بين أمطار متوسطة وخفيفة على عدد واسع من المحافظات، منها العاصمة المقدسة والجموم بأمطار خفيفة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، فيما تشهد محافظات القنفذة والليث والمظيلف والطائف والكامل والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم أمطارًا متوسطة تتخللها رياح شديدة وصواعق رعدية وجريان سيول وارتفاع في الأمواج. كما شملت التنبيهات الخرمة ورنية وتربة والمويه بأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.
وفي منطقة جازان، أصدر المركز إنذارًا أحمر يشمل جازان والدرب وبيش وفرسان وصامطة وصبيا وأبو عريش والطوال وأحد المسارحة والفيضية، إضافة إلى الحرث والدائر والريث والعارضة والعيص وفيفا وهروب. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة تبدأ من الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
كما شملت التنبيهات منطقة المدينة المنورة، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة على بدر والحنّاية والمهد ووادي الفرع والمدينة المنورة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، مع رياح نشطة وصواعق رعدية. فيما تشهد ينبع والرايس رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى 3–5 كم.
وفي منطقة عسير، تنوعت الحالات بين أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة؛ إذ أصدر المركز إنذارًا أحمر يشمل محافظتي الربوعة والفرشة بأمطار غزيرة تبدأ من الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً. فيما تشهد أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والنماص وتنومة وبلقرن والمجاردة ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة وسراة عبيدة وظهران الجنوب أمطارًا متوسطة تصاحبها رياح قوية وصواعق رعدية وجريان سيول. أما بيشة وتثليث وطريب والأمواه والعُرين فستشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة حائل، فقد شملت التنبيهات محافظات الحائط والسليمي والشمالي، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة تبدأ من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، مع نشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية.
وفي منطقة نجران، شملت التنبيهات بدر الجنوب وحبونا وخباش ونجران ويدمة، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية وجريان سيول.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن تأثير هذه الحالات الجوية يختلف من محافظة إلى أخرى، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.