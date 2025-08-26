"الأرصاد" ينبّه: 7 مناطق تستعد لاضطرابات جوية وأمطار رعدية حتى مساء الأربعاء

أما منطقة مكة المكرمة فقد تنوعت الحالات بين أمطار متوسطة وخفيفة على عدد واسع من المحافظات، منها العاصمة المقدسة والجموم بأمطار خفيفة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، فيما تشهد محافظات القنفذة والليث والمظيلف والطائف والكامل والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم أمطارًا متوسطة تتخللها رياح شديدة وصواعق رعدية وجريان سيول وارتفاع في الأمواج. كما شملت التنبيهات الخرمة ورنية وتربة والمويه بأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.