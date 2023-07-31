نائب أمير مكة يرأس لجنة الحج المركزية .. هذا أبرز ما تمت مناقشته

وتخلل الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق خلال حج هذا العام، ومن ذلك سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض ولله الحمد، كذلك توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع والتنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.