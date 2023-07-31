نائب أمير مكة يرأس لجنة الحج المركزية .. هذا أبرز ما تمت مناقشته

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض إيجابيات حج عام 1444هــ والملاحظات المرصودة.
وناقشت اللجنة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445هــ ومباشرة تنفيذ المشاريع والإجراءات التطويرية والانتهاء منها قبل الموسم القادم وضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة، وتلافي الملاحظات المرصودة خلال حج 1445هــ.
وتخلل الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق خلال حج هذا العام، ومن ذلك سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض ولله الحمد، كذلك توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع والتنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.