"بوت بحري" يتجوّل في الرياض وعسير للترويج لشواطئ جدة

وتتمتع جدة بموقع متميز على ساحل البحر الأحمر، كما تتميّز بعديد من الشواطئ والمنتجعات التي تجعل منها إحدى أجمل المدن الشاطئية في المنطقة الغربية، خاصة وهي تزخر بعديدٍ من المرافق السياحية الفاخرة، التي تتيح لعشاق البحر والرياضات المائية والألعاب الشاطئية ممارسة هواياتهم بكل يسر وسهولة.