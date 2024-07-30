بحث تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين.. وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى تشيلي

يبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية تشيلي، يبحث خلالها تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين، وفرص نقل أحدث التقنيات المبتكرة في القطاعَيْن، كما يطّلع على التجربة التشيلية في إنتاج معدن الليثيوم وتصنيع الطائرات، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وقادة من منظومة الصناعة والتعدين.
وتشمل الزيارة لقاءات للخريف؛ في العاصمة التشيلية سانتياغو، بوزيرة التعدين أورورا ويليامز؛ ونائبة وزير الخارجية جلوريا جونزاليس؛ ونائب وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة نيكولاس فيلوسو؛ إضافة إلى طاولة مستديرة تجمع "الخريف"؛ بقادة الاتحاد الصناعي التشيلي (SOFOFA).
كما يلتقي "الخريف"؛ رؤساء شركات رائدة في مجال التعدين، ومنها شركتا (Codelco) و(Antofagasta)، إضافة إلى شركة "ENAER" المصنّعة للطائرات.
وتعد تشيلي ثاني أكبر منتج لمعدن الليثيوم في العالم، وهو المعدن الرئيس المستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
يأتي ذلك بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في تصنيع المركبات الكهربائية، حيث تشكّل هذه الزيارة فرصة للبلدين لتبادل المعرفة والخبرات التقنية في هذا المجال.
وبلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى تشيلي 700 مليون ريال خلال عام 2023م، ومن أهمها المعادن ومصنوعاتها، واللدائن والمطاط والكيماويات والبوليمرات، فيما بلغ إجمالي واردات المملكة من تشيلي 500 مليون ريال، أهمها المنتجات الزراعية والغذائية والخشب.
تأتي زيارة جمهورية تشيلي، بعد اختتام وزير الصناعة والثروة المعدنية، أمس، زيارة مهمة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية؛ بدأها في 22 من شهر يوليو الجاري، ترأس خلالها وفد منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وخاصة في قطاعَي الصناعة والتعدين.