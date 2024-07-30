بحث تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين.. وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى تشيلي

يبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية تشيلي، يبحث خلالها تعزيز التعاون في الصناعة والتعدين، وفرص نقل أحدث التقنيات المبتكرة في القطاعَيْن، كما يطّلع على التجربة التشيلية في إنتاج معدن الليثيوم وتصنيع الطائرات، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وقادة من منظومة الصناعة والتعدين.