"إنفاذ": 10 مزادات علنية لبيع وتصفية 66 عقاراً في مناطق عدة

تبدأ المزادات بعقارٍ في محافظة حقل في مزاد ثمار حقل الإلكتروني، و3 عقارات بمحافظة دومة الجندل في مزاد نسائم الشمال الإلكتروني، و13 عقاراً في كل من: حائل، عرعر، تبوك، سكاكا، من خلال مزاد الريان الإلكتروني، و7 عقارات في منطقة مكة المكرّمة من خلال مزادين تبدأ بمزاد الأنوار وجوهرة الغربية الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ماسة القصيم الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة الشرقية في مزاد مسرّات الشرقية الإلكتروني، وعقارٍ بالمدينة المنوّرة من خلال مزاد رؤى طيبة الإلكتروني، وأخيراً 35 عقاراً في محافظة جدة في مزاد الأصول الغربية الحضوري والإلكتروني.