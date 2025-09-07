نور الرياض 2025 يكشف مواقع الاحتفال وقيّمي النسخة الخامسة من نيويورك

وأوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، نائب الرئيس لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية والمدير التنفيذي للبرنامج، أن الاحتفال سيُقام من 20 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025م، تحت شعار "في لمح البصر"، ويشمل 6 مواقع رئيسة: قصر الحكم، مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، محطة STC، محطة المركز المالي، مبنى صندوق الاستثمارات العامة، وحي جاكس، في تكامل بصري يجمع ماضي الرياض العريق بحاضرها الحديث.