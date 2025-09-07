نور الرياض 2025 يكشف مواقع الاحتفال وقيّمي النسخة الخامسة من نيويورك

أعلن برنامج "الرياض آرت"، التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تفاصيل النسخة الخامسة من احتفال نور الرياض 2025، والتي تشمل مواقع العرض والقيّمين الفنيّين، وذلك خلال مشاركته في معرض "ذا أرموري شو" بمدينة نيويورك، أحد أبرز المنصات الفنية العالمية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الحضور الدولي لمدينة الرياض في المشهد الثقافي العالمي، وبناء جسور التواصل الفني والإبداعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكشف الاحتفال عن أسماء القيّمين الفنيين للنسخة الجديدة، وهم: اليابانية مامي كاتا أوكا، القيّمة الفنية الرئيسية ومديرة متحف موري للفنون في طوكيو، والصينية لي تشينهوا، المتخصصة في الفنون الرقمية، والسعودية سارة المطلق، التي شاركت في فعاليات دولية منها "بينالي البندقية للعمارة 2025"، ما يؤكد حضور الكفاءات الوطنية وثقة "الرياض آرت" بالمواهب السعودية.
وأوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، نائب الرئيس لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية والمدير التنفيذي للبرنامج، أن الاحتفال سيُقام من 20 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025م، تحت شعار "في لمح البصر"، ويشمل 6 مواقع رئيسة: قصر الحكم، مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، محطة STC، محطة المركز المالي، مبنى صندوق الاستثمارات العامة، وحي جاكس، في تكامل بصري يجمع ماضي الرياض العريق بحاضرها الحديث.
ويُعد "نور الرياض" أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، إذ استقطب منذ انطلاقه عام 2021م أكثر من 9.6 ملايين زائر، وقدم أكثر من 450 عملًا فنيًا، محققًا 16 رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس.
وستتضمن النسخة الخامسة فعاليات ثقافية وجولات إرشادية لإثراء تجربة الزوار وتعزيز التفاعل المجتمعي. ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للاحتفال: riyadhart.sa/ar/noor-riyadh.