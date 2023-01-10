"النهدي" يحقق المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الوضح

حقق مالك الإبل رجل الأعمال عبدالله بن عامر النهدي، المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الوضح، بالمنقية "النائلات"، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، الذي ينظم تحت شعار "همة طويق".
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الثلاثاء، نتائج باقي الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني منصور البقمي بالمنقية "شرهات القاتوله"، وحقق المركز الثالث مناحي القحطاني بالمنقية "ضايمات الوضح".
بدوره أكد الحاصل على بيرق المؤسس بلون الوضح عبدالله النهدي، نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، ووصوله لمكانة عالية من التنظيم ونجاح الفعاليات حتى أصبح المهرجان الأول للإبل في العالم على الإطلاق.
وأشاد بالدعم الكبير من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي جعل من المهرجان بدعمه ورعايته الأول في العالم بقيمته السوقية وبسلالته الطيبة وبفعالياته المتنوعة التي تدعم الموروث الوطني وتغرسه في قلوب الأجيال المتعاقبة.
كما نوه إلى دعم رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، على التطور المتواصل والنجاح الملموس ومتابعته وحرصه الدائم.
وقال "النهدي": "إن "النائلات" ستحتكر مؤشر السوق للإبل الوضح، وسنتصدر إنتاج الإبل الطيبة في كل مزارع الإنتاج على الإطلاق".
وأضاف أنه كان يتمنى حضور عمير بالشوط، حتى تظهر قوة إبل "النائلات" المسيطرة على الوضح من الآن ولسنوات مقبلة.
يذكر أن "النهدي" كان قد ضخ أكثر من 450 مليون ريال؛ لتكوين المنقية البطلة بطلة بيرق المؤسس "النائلات".