"النهدي" يحقق المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الوضح

وأشاد بالدعم الكبير من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي جعل من المهرجان بدعمه ورعايته الأول في العالم بقيمته السوقية وبسلالته الطيبة وبفعالياته المتنوعة التي تدعم الموروث الوطني وتغرسه في قلوب الأجيال المتعاقبة.