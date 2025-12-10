شاهد.. تجمع المدينة المنورة الصحي يحصد الجائزة الذهبية في تجربة العميل

حقق تجمع المدينة المنورة الصحي إنجازًا جديدًا بفوزه بـالجائزة الذهبية في مسار أفضل تجربة للمواطنين للمنظمات التي تضم أكثر من 5 آلاف موظف، وذلك ضمن حفل جوائز تجربة العميل السعودية 2025، الذي أُقيم في مدينة الرياض.
وجاء هذا التتويج عن مشروع المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير الخدمات الصحية ورفع جودة التجربة المقدمة لهم، في إطار حرص التجمع على تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير السياسات الصحية.
ويهدف المجلس الاستشاري الصحي إلى تحسين تجربة المرضى، وتعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي، وإشراكه في تصميم المسارات الصحية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير السياسات الوقائية، بما يُسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية واستدامة.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تحقيق قيمة مضافة للتجمع من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وخفض معدلات الأمراض، وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي ويُعزز من حضور التجمع في مسارات التميز الوطني.