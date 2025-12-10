شاهد.. تجمع المدينة المنورة الصحي يحصد الجائزة الذهبية في تجربة العميل

حقق تجمع المدينة المنورة الصحي إنجازًا جديدًا بفوزه بـالجائزة الذهبية في مسار أفضل تجربة للمواطنين للمنظمات التي تضم أكثر من 5 آلاف موظف، وذلك ضمن حفل جوائز تجربة العميل السعودية 2025، الذي أُقيم في مدينة الرياض.