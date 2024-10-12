أب و3 من أبنائه يلفظون أنفاسهم الأخيرة.. تصادم مروع بـ"محايل- أبها" والمطالب تتجدد!

وفي التفاصيل، باشرت الجهات الأمنية المعنية، مساء أمس، حادثًا مروريًّا مروعًا أسفل عقبة شعار في حدود محافظة محايل الإدارية، عبارة عن تصادم 3 مركبات إحداها من طراز "إم جي" يستقلها ستة أفراد لأسرة واحدة ومركبة من طراز كامري والثالثة دينا إسوزو.