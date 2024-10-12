أب و3 من أبنائه يلفظون أنفاسهم الأخيرة.. تصادم مروع بـ"محايل- أبها" والمطالب تتجدد!

لَفَظ أب وثلاث من بناته، مساء أمس، أنفاسهم الأخيرة؛ فيما أصيب ابن له، ووُصفت إصابة زوجته بالخطيرة؛ إثر اصطدام مركبتهم من طراز "إم جي" بشاحنة "دينا" وسيارة من طراز "تويوتا كامري" على طريق "محايل- أبها".
وفي التفاصيل، باشرت الجهات الأمنية المعنية، مساء أمس، حادثًا مروريًّا مروعًا أسفل عقبة شعار في حدود محافظة محايل الإدارية، عبارة عن تصادم 3 مركبات إحداها من طراز "إم جي" يستقلها ستة أفراد لأسرة واحدة ومركبة من طراز كامري والثالثة دينا إسوزو.
ونتج عن الحادث وفاة أربعة من ركاب السيارة الأولى (أب وثلاث من بناته)؛ فيما تعرض ابن له وزوجته لإصابات، وُصفت إصابة الأخيرة بالبليغة.
وقامت فِرَق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بعمل تكاملي كل فيما يخصه، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى محايل حيث أُدخل المتوفون ثلاجة الموتى؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسُلمت الجثث لذويهم لدفنها.
يُذكر إلى أن الجزء من الطريق الذي وقع به الحادث يشكل شبحًا مخيفًا لعدم ازدواجيته وكثافة المركبات التي تعبر الطريق الحيوي الهام؛ حيث تبدأ الخطورة من نهاية المزدوج باتجاه أبها وإلى أسفل عقبة شعار؛ حيث شهد عشرات الحوادث ذهب ضحيتها مئات الأبرياء وسط مطالبات بسرعة استكمال ازدواجيته لحقن الدماء وحفظ الأرواح.
وطالب مرتادو الطريق، عبر "سبق"، بتدخل الإمارة والجهات الرسمية والمسؤولين لإنهاء المعاناة وكبح جماح هذا الطريق القاتل باستكمال ازدواجيته.