الثقافة تحصل على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة

تأتي الشهادة امتداداً للجوائز والشهادات التي حصلت عليها الوزارة، ومن أبرزها شهادة التميّز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS، إضافة إلى ثلاث جوائز حصلت عليها أخيراً في القمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023م، وهي: المركز الأول كأفضل جهة عمل مميزة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، والمركز الأول، كأفضل جهة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، وشهادة جائزة التميز الرقمي في الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج.