مركز الملك سلمان للإغاثة يوزِّع 25 ألف ربطة خبز يوميًّا على الأسر اللاجئة في لبنان

وفي ختام الجولة دشن الوفد الزائر حظيرة الأغنام الكبيرة في بلدة بولال التي تستوعب ما يصل إلى أربعة آلاف رأس من الأغنام، ومكونة من 20 حظيرة داخلية موزعة على المستفيدين الذين يعملون في تربية الماشية. وتشتمل هذه الحظيرة على مخزن للأعلاف.

عقب ذلك توجه الفريق إلى بلدة ديلي؛ للوقوف على مركز إنتاج الحليب، وهو مقر يجمع فيه الحليب من مربي الأبقار المحليين.