مركز الملك سلمان للإغاثة يوزِّع 25 ألف ربطة خبز يوميًّا على الأسر اللاجئة في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار، وقضاء المنية في لبنان.
وفي التفاصيل، وزَّع المركز خلال الفترة (من 4 إلى 10 يوليو 2024م) 25.000 ربطة خبز يوميًّا على العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد، بواقع 12.500 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
وقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة باليمن خدماتها الطبية لـ 1.429 مستفيدًا خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 692 مريضًا، وعيادة الباطنية 299 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 438 طفلاً.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 349 فردًا، كما تم صرف الأدوية لـ1.334 شخصًا، فيما راجع قسم الملاحظة 374 مستفيدًا، وجرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
ومن جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.105 سلال غذائية و1.105 سلال نظافة على متضرري الزلزال السوريين والأتراك في منطقة الإصلاحية التابعة لمحافظة غازي عنتاب بالجمهورية التركية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية على السكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
وقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع المعنيين في إدارة صندوق العيش والمعيشة التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وبمعية ممثلي الأعضاء المانحي،ن كصندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وصندوق قطر للتنمية، بزيارة تفقدية لمشروع القضاء على الملاريا، ومشروع التنمية الرعوية المستدامة في السهل، ومشروع سلسلة القيمة الإقليمية للأرز، والمشاريع التنموية الممولة من صندوق العيش والمعيشة للمرحلة الأولى في جمهورية السنغال. وتستهدف المشاريع قطاع الصحة والزراعة والرعي؛ لتعزيز وتمويل التنمية الشاملة في السنغال.
وزار فريق المركز والجهات المانحة الأخرى بلدة تييس؛ للاطلاع على محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تُستخدم لري المزروعات، ويستفيد منها صغار المزارعين السنغاليين، ولإيجاد فرص عمل مختلفة لأفراد المجتمع. كما زار الفريق بلدة ميخي، وشاهد المنشأة الصحية الخاصة بمكافحة مرض الملاريا، وزار إحدى المستفيدات في دارها؛ لقياس أثر تمويل المشاريع على المستفيدين، واستمع لشرح وافٍ من المسؤولين عن طبيعة عمل المنشأة التي أسهمت - بفضل الله - في تقليل نسبة الإصابة بالمرض بين السكان.
عقب ذلك زار فريق المركز والجهات المانحة منطقة زراعة الأرز في منطقة نداي، التي استفاد منها قرابة 18.000مزارع، وهي جزء من مشاريع جمهورية السنغال، التي يعمل صندوق العيش والمعيشة جنبًا إلى جنب مع الحكومة السنغالية ووزارة الزراعة والمجتمعات المحلية للمساهمة من خلالها في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد. كما زار الوفد مختبر أبحاث زراعة الأرز الموجود في قرية ندياي، وهو مركز أبحاث يساعد في عملية تسريع دورة نمو نبات الأرز، فيما تمت زيارة مستودعات حفظ الأرز لرؤية المراحل النهائية، التي تُعنى بفرز أنواع الأرز وتنظيفه وتغليفه في أكياس لتجهيزه للسوق.
وفي ختام الجولة دشن الوفد الزائر حظيرة الأغنام الكبيرة في بلدة بولال التي تستوعب ما يصل إلى أربعة آلاف رأس من الأغنام، ومكونة من 20 حظيرة داخلية موزعة على المستفيدين الذين يعملون في تربية الماشية. وتشتمل هذه الحظيرة على مخزن للأعلاف.
عقب ذلك توجه الفريق إلى بلدة ديلي؛ للوقوف على مركز إنتاج الحليب، وهو مقر يجمع فيه الحليب من مربي الأبقار المحليين.
وتهدف المشاريع التي تمت زيارتها إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من نبات الأرز في السنغال، وتطوير قدرة الأسر التي تعمل بالزراعة الرعوية على الصمود في مناطق محددة، وزيادة القدرة على تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وتقوية صمود السكان المتضررين من الفيضانات، وتحسين دخل الأسر المحتاجة، وتعزيز فرصها بالحصول على التمويل والتدريب.