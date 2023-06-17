"الصحة": أكثر من 32 ألف حاج تلقوا الخدمات الطبية في المدينة المنورة

وقالت الوزارة إن 28.878 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية, في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 3365 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري ، كما أجريت أربع عمليات قلب مفتوح استدعت الحالة الصحية لـ 51 حاجاً من عدة جنسيات، إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 44 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن إلى جانب 98 جلسة لغسيل الكلى.