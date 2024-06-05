"القصبي": السجلات التجارية شهدت نموًا في الـ 6 سنوات الماضية بنسبة 43%

قال وزير التجارة ماجد القصبي: إن السجلات التجارية شهدت نموًا في الـ 6 سنوات الماضية بنسبة 43%.
وأضاف "القصبي": لدينا مليون ونصف مليون سجل تجاري، بينها 570 ألف سجل تجاري لمستثمرين جدد دخلوا إلى السوق، ومن خرجوا هم من الذين كانت منشآتهم في أول أعمارها، وذلك قد يرجع إلى حدة المنافسة أو ارتفاع التكاليف في ذلك القطاع أو عدم اتباع نموذج التكاليف في تقديم القيمة المضافة في الخدمة.
وأردف: الخروج من السوق إذا لم يكن ظاهرة فلا داعي للخوف، ولكن واضح من الأرقام أن هذا الأمر غير موجود، ويتم رصد كل المنشآت التي تدخل والتي تخرج ونقوم بمتابعتها.
يشار إلى أن وزير التجارة وخلال وجوده في مجلس الشورى قد أعرب عن خالص الشكر لرئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الكرام، على الدعوة الكريمة لحضور الجلسة العادية الثامنة والثلاثين.
وقال "القصبي"، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة
وأضاف: حضور جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار في كلمته إلى أنه تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، لافتًا إلى إقرار نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية مؤخرًا من قبل مجلس الشورى، مشيدًا بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
وأردف: شهدت الثمانية أعوام الماضية تطوير وحوكمة منظومة التجارة مواكبةً لرؤية السعودية 2030، تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات.
وتابع "القصبي": بذلت الوزارة جهودًا في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.