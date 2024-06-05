"القصبي": السجلات التجارية شهدت نموًا في الـ 6 سنوات الماضية بنسبة 43%

وأضاف "القصبي": لدينا مليون ونصف مليون سجل تجاري، بينها 570 ألف سجل تجاري لمستثمرين جدد دخلوا إلى السوق، ومن خرجوا هم من الذين كانت منشآتهم في أول أعمارها، وذلك قد يرجع إلى حدة المنافسة أو ارتفاع التكاليف في ذلك القطاع أو عدم اتباع نموذج التكاليف في تقديم القيمة المضافة في الخدمة.