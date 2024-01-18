"الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لنظر الدعوى المقامة على "دغريري"

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المدعى عليه يحيى بن علي بن علي قطابري دغريري -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1009651249) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 2/ 8/ 1445هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا.