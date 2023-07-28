في مثل هذا اليوم.. الملك عبدالعزيز يأمر بحل مشكلة المياه وتأسيس وقف العين العزيزية

في مثل هذا اليوم، العاشر من شهر محرم للعام 1366هـ أمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، بشراء حصص من عيون وادي فاطمة من ماله الخاص، وتأسيس وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.
حيث عانى سكان جدة منذ القرن التاسع الهجري من شح المياه مع الحرب العالمية الثانية وانقطاع الفحم الحجري، وأدى الأمر إلى عقد اجتماع لتجار جدة لجمع الأموال بغرض حفر الآبار وجلب المياه، وعند علم الملك عبدالعزيز أمر أن تعاد الأموال إلى أصحابها.
ثم أخذ رحمه الله زمام المبادرة بنفسه وأمر باتخاذ إجراءات سريعة جداً لحل أزمة المياه، فكان الحل هو العين العزيزية وسمي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، وهو أول وقف في العهد السعودي الذي يستفيد منه الآن عشرات الملايين من الناس ما بين حجاج ومعتمرين وزوار وسكان.