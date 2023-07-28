في مثل هذا اليوم.. الملك عبدالعزيز يأمر بحل مشكلة المياه وتأسيس وقف العين العزيزية

في مثل هذا اليوم، العاشر من شهر محرم للعام 1366هـ أمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، بشراء حصص من عيون وادي فاطمة من ماله الخاص، وتأسيس وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.