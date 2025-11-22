جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم "عن بُعد" بالكلية التطبيقية

أعلنت جامعة القصيم فتح باب التقديم على برامج التعليم "عن بُعد" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ في الكلية التطبيقية، ابتداءً من اليوم السبت 22 نوفمبر 2025م، وحتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025م.
وتطرح الجامعة في هذه المرحلة 13 برنامجًا مرخّصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضمن نظام التعليم عن بُعد، ويمكن للراغبين في الالتحاق الاطلاع على تفاصيل التسجيل عبر بوابة الكلية التطبيقية في موقع الجامعة.
وتشمل برامج الدبلوم المطروحة تخصصات: التسويق والمبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، تحليل وتصميم النظم، الحوسبة السحابية، خدمة العملاء، الجرافيكس والوسائط المتعددة، أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، وتصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم، وذلك امتدادًا لمسيرة الجامعة في تعزيز برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
ويمكن للطلاب أداء الاختبارات في مقر جامعة القصيم أو في مراكز الاختبارات المعتمدة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.