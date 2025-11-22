جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم "عن بُعد" بالكلية التطبيقية

وتشمل برامج الدبلوم المطروحة تخصصات: التسويق والمبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، تحليل وتصميم النظم، الحوسبة السحابية، خدمة العملاء، الجرافيكس والوسائط المتعددة، أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، وتصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم، وذلك امتدادًا لمسيرة الجامعة في تعزيز برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.