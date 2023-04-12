105 آلاف مسافر يوميًّا يستقبلهم مطار الملك عبدالعزيز في رمضان

كشفت شركة مطارات جدة عن تسجيل مطار الملك عبدالعزيز مليوني مسافر خلال 19 يومًا فقط وهي أيام شهر رمضان المبارك أي ما يقارب من 105 آلاف مسافر يوميًّا في الاتجاهين.
وشهد المطار زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين منذ بداية شهر شعبان تتزامن مع الإجازة المدرسية ما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار، ومن المتوقع أن يصل عدد المعتمرين القادمين عبر المطار خلال شهر رمضان إلى أكثر من مليوني معتمر.
وكشفت شركة مطارات جدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر وصول عدد الرحلات القادمة والمغادرة خلال الفترة من بداية رمضان حتى اليوم تجاوز 13 ألف رحلة في حين بلغ عدد الحقائب 1.15 مليون حقيبة وتجاوزت كميات البضائع المشحونة أكثر من 16 ألف طن.
ويشهد المطار انسيابية في الحركة التشغيلية نتيجة الاستعداد المبكر من خلال توفير الأعداد الكافية من الموظفين والعمالة والمعدات لكل الإدارات والجهات التشغيلية بموسم العمرة، حيث تصل الطاقة البشرية للعاملين في المطار في فترة الذروة، إلى نحو 16 ألف موظف.