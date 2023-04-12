105 آلاف مسافر يوميًّا يستقبلهم مطار الملك عبدالعزيز في رمضان

وشهد المطار زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين منذ بداية شهر شعبان تتزامن مع الإجازة المدرسية ما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار، ومن المتوقع أن يصل عدد المعتمرين القادمين عبر المطار خلال شهر رمضان إلى أكثر من مليوني معتمر.