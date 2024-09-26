"الجبير" يبحث تعزيزَ التعاون مع المفوضية الأوروبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، بالمدير العام للمديرية العامة لسياسات دول الجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية السيد "جيرت كوبمان".