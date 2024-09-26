"الجبير" يبحث تعزيزَ التعاون مع المفوضية الأوروبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، بالمدير العام للمديرية العامة لسياسات دول الجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية السيد "جيرت كوبمان".
جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءَ مديرُ عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.