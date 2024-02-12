الرياض.. خبراء يؤكدون ضرورة التحرك الدولي لمواجهة خطر تزايد الحطام الفضائي

يواصل مؤتمر "الحطام الفضائي: نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي" الذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جلساته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم وبحضور 260 قائدًا وخبيرًا ومختصًّا بمجال الفضاء على الصعيدين المحلي والعالمي.