سائل: عندي مبلغ مالي في محفظة الأسهم منذ 10 سنوات ونسيت أن أُزكِّي؟.. "المنيع" يجيب

أجاب الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال سائل يقول: عندي مبلغ مالي في المحفظة الخاصة للأسهم، ونسيت المبلغ منذ 10سنوات؛ هل أُزكي عن السنوات الماضية أم عن هذه السنة فقط؟ فقال "المنيع" إنه لا ينبغي عليه زكاة سنة فقط، ويجب أن يزكي عن كل سنة من هذا المال؛ فهو واجب؛ وعليه أن يعرف مقدار المال في السنة الأولى والثانية والثالثة.. إلى آخره.