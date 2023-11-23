أمير الرياض يكرم نجوم الإبداع في حفل جوائز الملك خالد 2023

كرّم أميرُ منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، اليوم، الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من الأمراء، ونخبة من قادة القطاع غير الربحي.
وكان من ضمن المكرمين: جمعية عناية الصحية التي حازت على جائزة تميز المنظمات غير الربحية في المركز الثالث، والتي تُمنح للمنظمات غير الربحية المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتتميّز بالأداء الإداري، وانتهاج أفضل الممارسات المتبعة في خدمة مستفيديها.
وقال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله: إن الجمعية من المؤسسات الوطنية التي تقدم برامج ومبادرات تنموية ذات أثر فعال تسهم في دعم وازدهار المجتمع السعودي، لافتًا إلى أن هذه الجائزة واستمرارها سيساهم بشكل فعال في الارتقاء بالمنظمات غير الربحية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية؛ مما يجعلها قوة دافعة للتغيير والتميز.
من جانبه قال مدير إدارة التميز عبدالإله بن عدنان السراج: إن "إدارة التميز بالجمعية تتبنّى سياسة الجودة والتميز بناءً على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة العليا، وتعميمها على الإدارات المختلفة، بضرورة أن تقوم ببناء وتصميم منهجيات العمل الخاصة بها بأساليب علمية منهجية، ومراجعتها وتقييمها ومتابعتها بصورة دورية، بحيث يتوافر لدى كل إدارة منهجيات محكمة ومتبعة للإنجاز والعمل"، مشيرًا إلى أن حصول الجمعية على هذه الجائزة وما حقّقته من إنجازات في مجال التميز المؤسسي تشكّل حافزًا لبذل المزيد من الجهود، من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات.