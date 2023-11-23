أمير الرياض يكرم نجوم الإبداع في حفل جوائز الملك خالد 2023

من جانبه قال مدير إدارة التميز عبدالإله بن عدنان السراج: إن "إدارة التميز بالجمعية تتبنّى سياسة الجودة والتميز بناءً على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة العليا، وتعميمها على الإدارات المختلفة، بضرورة أن تقوم ببناء وتصميم منهجيات العمل الخاصة بها بأساليب علمية منهجية، ومراجعتها وتقييمها ومتابعتها بصورة دورية، بحيث يتوافر لدى كل إدارة منهجيات محكمة ومتبعة للإنجاز والعمل"، مشيرًا إلى أن حصول الجمعية على هذه الجائزة وما حقّقته من إنجازات في مجال التميز المؤسسي تشكّل حافزًا لبذل المزيد من الجهود، من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات.