جرثومة تتكاثر.. "سعود الطبية" تحذّر من "القرحة الهضمية": هذه سُبل الوقاية

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، أن القرحة الهضمية تُعد إحدى مشكلات الجهاز الهضمي التي تصيب المعدة تحديداً وقد تصيب الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة في بعض الأحيان؛ محدثة تقرحات حادة قد تثير ألماً حاداً في البطن.
وأوضحت المدينة الطبية، أنه غالباً ما يكون المسبّب الأساسي لمعظم الحالات هو الإصابة بالبكتيريا الملوية البوابية المعروفة باسم البكتيريا الحلزونية، أو جرثومة المعدة التي تعيش وتتكاثر في الطبقات المخاطية التي تغطي وتحمي الأنسجة المبطنة للمعدة والأمعاء الدقيقة وتحدث تآكلًا بها مما يؤدي بدوره إلى حدوث تهيجات وتقرحات؛ قد تكون شديدة جداً وتتسبّب في إحداث نزيف حاد، وقد يكون الاستعمال المفرط أو المزمن لمسكنات الآلام والالتهابات غير الستيرويدية.
وأوضح استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن من أعراض القرحة الهضمية الشعور بالجوع بعد الأكل بـ 1 - 3 ساعات والقيء والغثيان والشعور بألمٍ حاد في البطن يُوصف كأنه أشبه بحرقة المعدة، والشعور بعدم الراحة والتعب الدائم، وأيضاً فقدان الوزن في بعض الحالات، وقد يشعر المريض بألمٍ في الصدر أحياناً وخروج دم مصاحب للتقيؤ في بعض الأحيان، كذلك خروج دم قاتم اللون مع البراز وتغير لون البراز للون الأسود.
ونصح "الرزوق"؛ باتباع عددٍ من الإرشادات للوقاية من القرحة الهضمية، ومنها عدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية، وتناول طعام صحي ومتوازن، والإقلاع عن التدخين، والاهتمام بالنظافة العامة، وتناول الطعام المطبوخ جيداً، كذلك تناول الخضراوات المغسولة جيداً وعدم استعمال أدوات الآخرين الشخصية.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.