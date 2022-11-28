جرثومة تتكاثر.. "سعود الطبية" تحذّر من "القرحة الهضمية": هذه سُبل الوقاية

وأوضحت المدينة الطبية، أنه غالباً ما يكون المسبّب الأساسي لمعظم الحالات هو الإصابة بالبكتيريا الملوية البوابية المعروفة باسم البكتيريا الحلزونية، أو جرثومة المعدة التي تعيش وتتكاثر في الطبقات المخاطية التي تغطي وتحمي الأنسجة المبطنة للمعدة والأمعاء الدقيقة وتحدث تآكلًا بها مما يؤدي بدوره إلى حدوث تهيجات وتقرحات؛ قد تكون شديدة جداً وتتسبّب في إحداث نزيف حاد، وقد يكون الاستعمال المفرط أو المزمن لمسكنات الآلام والالتهابات غير الستيرويدية.