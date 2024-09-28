سيفعلها إذا فاز بالرئاسة.. لماذا تعهّد "ترامب" بمقاضاة عملاق البحث "غوغل"؟

وفي ردٍّ على استفسار من وكالة "فرانس برس"، قال بيان لـ"غوغل": إن "الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتمّ عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة".