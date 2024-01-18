اليوم.. انطلاق فعاليات "مؤتمر مستجدات الغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال" بجدة

وعبّر البهكلي عن تقديره وشكره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر طوال الأشهر الخمسة الماضية؛ مما أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة بنجاح كبير؛ منوهًا في الوقت نفسه بمدى أهمية التكاتف والتعاون الوثيق بين المنظمين، والمتمثل في التكتل والشراكة بين كل من فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجدة، والمجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري وشركة ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC"، كما قدّم شكره وتقديره لإدارة التجمع الصحي الثاني بجدة وفي مقدمتهم المدير التنفيذي الدكتور شادي الخياط، كما وجّه الشكر لجميع الشركات الطبية الداعمة للمؤتمر ولجميع الأعضاء والمنظمين؛ راجيًا من المولى العلي القدير التوفيق والنجاح للباحثين والمتحدثين في هذا المؤتمر في إيصال رسالتهم العلمية للمشاركين وتحقيق جميع الأهداف المرسومة للمؤتمر.