شاهد.. "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" يختتم ملتقى مؤسسات تعليم العربية بالخارج

ونفذ "ملتقى مؤسسات تعليم اللغة العربية في الخارج" بمشاركة سعودية تمثلت في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، وجامعة شقراء، وجامعة الطائف، وجامعة المجمعة، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة أم القرى، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة بيشة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد، وجامعة جازان، ووزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.