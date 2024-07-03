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الفريق "اليحيى" يرأس اجتماع قيادات الجوازات ويستعرض خطة القطاع لموسم العمرة

شدد على جاهزية المديرية عبر منافذ المملكة كافة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن
الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات
الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات

رأس مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس الأربعاء، اجتماع قيادات الجوازات المنعقد في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستعراض خطة أعمال ومهام القطاع خلال موسم العمرة لعام 1445 - 1446هـ.

ونقل الفريق سليمان اليحيى تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي الجوازات، مؤكدًا توجيهات سموه للعاملين في القطاع بأداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، ومواصلة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم على الوجه الأكمل.

وأكد مدير عام الجوازات جاهزية المديرية عبر منافذ المملكة كافة (الجوية، البرية، البحرية)، لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لهذا العام.

جدة
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