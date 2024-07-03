الفريق "اليحيى" يرأس اجتماع قيادات الجوازات ويستعرض خطة القطاع لموسم العمرة

ونقل الفريق سليمان اليحيى تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي الجوازات، مؤكدًا توجيهات سموه للعاملين في القطاع بأداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، ومواصلة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم على الوجه الأكمل.