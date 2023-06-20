"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة وجازان).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، بينما تشهد أمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير إلى أنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما حذَّر المنطقة من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.