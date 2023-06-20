"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، بينما تشهد أمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.