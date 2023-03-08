ورشة عمل.. "تعليم الرياض" يناقش مع "نزاهة" آليات وسبل حماية المال العام

إلى ذلك، ناقش متحدّث الورشة وأخصائي قانوني بالهيئة أحمد بن عبدالله آل سحيم إلى محاور الورشة من خلال التعريف بالمال العام، والمال العام في الشريعة الإسلامية، والنصوص النظامية في حماية المال العام، وتعريف الاختلاس والتبديد والتفريط، والرقابة على المال العام، وأساليب حماية المال العام، وعرضت الورشة صورًا للاعتداء على المال العام.