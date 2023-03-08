ورشة عمل.. "تعليم الرياض" يناقش مع "نزاهة" آليات وسبل حماية المال العام

عقدت وزارة التعليم بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورشة عمل "حماية المال العام" بمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بحضور المساعدين ومديري الإدارات ومديري المكاتب؛ حيث أتاحت الحضور عن بُعد لمنسوبي الإدارة وقيادات ومديري الإدارات في المحافظات.
وأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أهمية إقامة مثل هذه الورش التي تنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ضمن الشراكة والتعاون المستمر مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
من جانبها، نوّهت مدير عام الإدارة العامة للتواصل الداخلي في وزارة التعليم أروى الشهوان، بالتعاون المستمر مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقامة مثل هذه البرامج التوعوية، مشيرةً إلى أن برنامج "أمانة" المنطلق من وكالة الوزارة للموارد البشرية الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني من خلال رفع كفاءة وفعالية الموارد البشرية، وتعزيز قيم النزاهة والسلوك الوظيفي ودعم الثقافة الوظيفية.
بدوره، أوضح المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدر بن حويل أن ورش العمل التي تنظمها الهيئة بالتعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية تهدف إلى التوعية والتأكيد على المحافظة على المال العام بكل أشكاله وصوره.
إلى ذلك، ناقش متحدّث الورشة وأخصائي قانوني بالهيئة أحمد بن عبدالله آل سحيم إلى محاور الورشة من خلال التعريف بالمال العام، والمال العام في الشريعة الإسلامية، والنصوص النظامية في حماية المال العام، وتعريف الاختلاس والتبديد والتفريط، والرقابة على المال العام، وأساليب حماية المال العام، وعرضت الورشة صورًا للاعتداء على المال العام.