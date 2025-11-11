الخطيب: 90 مليون وظيفة جديدة في السياحة عالميًا بحلول 2034 والنساء يشغلن 40 % منها

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة يوظف أكثر من 357 مليون شخص حول العالم، متوقعًا أن يضيف هذا القطاع نحو 90 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2034، مع وجود فجوة تقدر بـ40 مليون وظيفة تحتاج إلى حلول عاجلة.
وأوضح، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض "Tourise" في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أن هذه القضية نوقشت مؤخرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمعالجة هذه الفجوة عبر مبادرات واقعية وحلول مبتكرة.
وأشار الخطيب إلى أن المؤتمر، الذي يشهد مشاركة أكثر من 50 وزير سياحة من مختلف دول العالم، يمثل منصة عالمية لمناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي "قادِم لا محالة"، لكنه لا يمكن أن يحل محل العنصر البشري في بعض الخدمات التي تعتمد على التواصل المباشر بين الناس.
ولفت إلى أن 40% من الوظائف في هذا القطاع عالميًا يمكن أن تشغلها النساء، و30% الشباب، ما يجعله القطاع الأمثل لخلق فرص عمل مستدامة للفئتين، داعيًا إلى حماية الوظائف وضمان حصول الدول الصغيرة والجزر والمناطق النامية، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي، على فرص حقيقية للنمو والعيش الكريم.