الخطيب: 90 مليون وظيفة جديدة في السياحة عالميًا بحلول 2034 والنساء يشغلن 40 % منها

وأشار الخطيب إلى أن المؤتمر، الذي يشهد مشاركة أكثر من 50 وزير سياحة من مختلف دول العالم، يمثل منصة عالمية لمناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي "قادِم لا محالة"، لكنه لا يمكن أن يحل محل العنصر البشري في بعض الخدمات التي تعتمد على التواصل المباشر بين الناس.