عهد الإنجازات والمعجزات.. "العيار": يوم التأسيس تأكيد لعمق المملكة الحضاري والثقافي

عبر أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار والخبير الإعلامي الدكتور تركي بن فهد العيار، عن بالغ سعادته وسروره بذكرى يوم التأسيس السعودي الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، مشيراً إلى أنه يوم غير عادي؛ حيث يحتفل الوطن الغالي وقيادتنا الرشيدة وكافة القطاعات الحكومية والأهلية والمواطنون والمواطنات بمختلف الأعمار والمقيمون والمقيمات من مختلف الجنسيات العاملة في داخل الوطن وشعوب الدول الشقيقة والصديقة المحبة للمملكة العربية السعودية وبشتى مظاهر الاحتفاء المقروءة والمسموعة والمشاهدة والملموسة بهذه الذكرى الغالية والتي تابعناها ولمسناها طوال هذا الأسبوع من خلال العديد من الفعاليات.