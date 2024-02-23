عهد الإنجازات والمعجزات.. "العيار": يوم التأسيس تأكيد لعمق المملكة الحضاري والثقافي

عبر أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار والخبير الإعلامي الدكتور تركي بن فهد العيار، عن بالغ سعادته وسروره بذكرى يوم التأسيس السعودي الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، مشيراً إلى أنه يوم غير عادي؛ حيث يحتفل الوطن الغالي وقيادتنا الرشيدة وكافة القطاعات الحكومية والأهلية والمواطنون والمواطنات بمختلف الأعمار والمقيمون والمقيمات من مختلف الجنسيات العاملة في داخل الوطن وشعوب الدول الشقيقة والصديقة المحبة للمملكة العربية السعودية وبشتى مظاهر الاحتفاء المقروءة والمسموعة والمشاهدة والملموسة بهذه الذكرى الغالية والتي تابعناها ولمسناها طوال هذا الأسبوع من خلال العديد من الفعاليات.
وأكد "العيار"، أن هذه الذكرى العظيمة الخالدة والتي لا تنسى على مر الزمن، ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ (1727م) على يد الإمام محمد بن سعود -يرحمه الله- وكانت عاصمتها الدرعية، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تؤكد وتجسد بوضوح العمق التاريخي والحضاري والثقافي لوطننا الغالي وطن الشموخ والعز والرفعة.
وأضاف: "من هذه الذكرى الأولى بدأت الانطلاقة الحقيقية والجادة والمخلصة لترسيخ وتثبيت الحكم السعودي في الجزيرة العربية في مراحله المختلفة وصولاً إلى المملكة العربية السعودية التي وحدها صقر الجزيرة صانع التاريخ البطل الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه وجعل مثواه الجنة-، وتابع: أكثر من ثلاثة قرون والسعودية ولله الحمد والشكر تنعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار والاستقرار الله يديمها علينا.
وأشار إلى أن مسيرة البناء والتطور تتواصل بجهود حثيثة مخلصة مع تعاقب الملوك الكرام الله يرحمهم وسيرهم على نهج والدهم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- ، وصولاً إلى عهدنا الحالي الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما ويرعاهما الله-.
وأردف: عهد الإنجازات والمنجزات وتحقيق الحلم والمعجزات، عهد تميز الإصلاحات والتعديلات والإضافات في شتى المجالات، عهد القرارت التاريخية الفريدة غير المسبوقة، عهد القضاء على الفساد بكافة أنواعه وأشكاله، والقضاء على التطرف والإرهاب ومكافحة المخدرات وغسيل الأموال، عهد الحزم والعزم لا يسمح لكائن من كان أن يستغل أو يعبث بمقدرات و ثروات الوطن، أو يحاول المساس بأمنه واستقراره ولحمة مواطنيه.
وتابع: "عهد انفرد برؤية مستقبلية طموحة ثاقبة هي رؤية المملكة 2030 وعرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رؤية رسمت بوضوح خارطة المستقبل بنظرة استشرافية ممنهجة ومدروسة نلمس حاليًا وبكل فخر واعتزاز إنجازاتها المتعددة والمتنوعة والمتوالية والقادم أكثر وأجمل وأروع بإذن الله.
وأبان: عهد مميز ألزم بطواعية وسائل الإعلام بكافة أنواعها المحلية والإقليمية والعربية والقارية، بل والدولية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي وناشطيها لتسليط الضوء على هذه المنجزات الضخمة المذهلة المبنية على المنطلقات والمرجعيات ذات الدلالات والأبعاد الشمولية.
وفي ختام تصريحه، رفع "العيار" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، و إلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، سائلًا المولى القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والخيرات المتعددة التي لاتحصى ولا تعد، وكل عام والوطن بألف خير. دام عزك يا وطن.