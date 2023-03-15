قيصرية ناجحة بقـسم الـنساء والـولادة بمسـتشفيات رعـاية الرياض تُنقذ الأم وجنينها التوأم

نـجحت الـكوادر الـطبیة فـي قـسم الـنساء والـولادة بمسـتشفیات رعـایـة (رعـایـة الـریـاض) في إجـراء عـملیة جـراحـیة لـمریـضة فـي الـعقد الـثالـث مـن العمر، حامل بتوأم ومصابة بمشیمة ھابطة تغطي كامل عنق الرحم، ونزیف ما قبل الولادة.
وأوضحت الدكتورة مـنال الـھوشـان؛ اسـتشاریـة طـب وجـراحـة الـنساء والـولادة، أنه بـعد دخـول الـمریـضة للمسـتشفى وعـمل كـامـل الـفحوصـات السـریـریـة لـھا، تـقرر إجـراء عـملیة قـیصریـة إسـعافـیة لإنـقاذ الأم والأجـنة، وتـمّ الـتعامـل فـوراً مـع الـحالـة بـوساـطة فـریـق طـبي مـتكامـل مـن ذوي الـخبرة فـي عـلاج الحالات شدیدة الخطورة بقیادة الدكتورة الھوشان؛ والدكتور صالح السمیر؛ استشاري الأشعة التداخلية".
واسـتمرت الـعملیة الـقیصرية لـمدة سـاعـتین وتـمّت زراعـة بـالـونـین بـوساـطة القسـطرة الـوعـائـیة فـي الشـرایـین الـمغذیـة للرحـم للحـد مـن الـنزف أثـناء الـعملیة، وتـكللت بـالـنجاح دون الـحاجـة إلـى نـقل الـدم، وتمت اسـتضافـة الـصغیریـن فـي الـعنایـة الـمركـزة لـلموالـید ووحـدة الخـدج وھـما بـصحة جـیدة.
وتماثلت الأم للشفاء وخرجت من المستشفى بعد إجراء العملیة بأربعة أیام.