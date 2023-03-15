قيصرية ناجحة بقـسم الـنساء والـولادة بمسـتشفيات رعـاية الرياض تُنقذ الأم وجنينها التوأم

نـجحت الـكوادر الـطبیة فـي قـسم الـنساء والـولادة بمسـتشفیات رعـایـة (رعـایـة الـریـاض) في إجـراء عـملیة جـراحـیة لـمریـضة فـي الـعقد الـثالـث مـن العمر، حامل بتوأم ومصابة بمشیمة ھابطة تغطي كامل عنق الرحم، ونزیف ما قبل الولادة.