تحديث معايير وأنواع الطيور والحصص.. اكتمال تنظيم الصيد المطور في المملكة

وبيّن المركز أن تطوير التنظيم جرى بمشاركة خبراء ومهتمين من أصحاب العلاقة في مجال الصيد وبالاستناد إلى أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية حول أنواع الطيور المصيدة والمواسم ووسائل الصيد المسموحة، كما استند إلى تقييم تجربة موسم الصيد لعام 2021م، آخذًا في الاعتبار أعداد الصيادين المسجلين في منصة "فطري"، ودراسة الممارسات العالمية للصيد في عدد من الدول.